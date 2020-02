17-latka Weronika Baszak z Wrocławia sensacyjnie dotarła do finału Australian Open juniorek. Młoda tenisistka pokonała Niemkę Alexandrę Vecic 7:5, 2:6, 6:2. Dzięki znakomitej postawie w Melbourne awansowała o 33 pozycje w rankingu juniorek.

Baszak zajmuje teraz 11. miejsce, co jest bardzo dobra informacją w kontekście kolejnych Szlemów, gdzie Baszak będzie rozstawiona. Z pewnością szczególnie mocno będzie przygotowywać się do Wimbledonu, bo to nawierzchnia idealnie pasująca do jej ofensywnego stylu.

Iga Świątek o tenisowych celach:

Baszak idzie śladem Świątek

17-latka idzie śladami Igi Świątek. Jej starsza koleżanka w 2018 roku świetnie zaprezentowała się podczas juniorskiego Wimbledonu, wygrywając turniej. Baszak, choć bardzo dobrze spisała się w Australian Open, w rankingu WTA jeszcze nie jest sklasyfikowana.