jos77 16 minut temu 0

Ten rok będzie trudniejszy - trzeba bronić punktów. W tzw. małym tenisie, do 2 wygranych setów Hurkacz jest znakomity - może wygrać z każdym tenisistą. Gorzej ze szlemami. Słabo też ze stabilnością - stać go na pojedyncze spektakularne zwycięstwa. Cieszmy się jednak tym, co mamy, bo poza nim w męskim tenisie pustynia.