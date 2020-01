Obietnica, w którą nikt nie wierzył

Tegoroczne lato w Australii jest bardzo gorące. Kraj nawiedziła fala upałów, a następnie pożarów. Żywioł zniszczył tysiące domów, zabił ponad pół miliarda zwierząt. Wielu tenisistów zaangażowało się w pomoc poszkodowanym w wyniku kataklizmu. Najmocniejszą deklarację złożył 7. na świecie tenisista Alexander Zverev. Niemiec zapowiedział, że za każdy wygrany mecz w Australian Open podaruje 10 tys. dolarów australijskich na rzecz pogorzelców. Ponadto, jeśli wygra cały turniej, przekaże ofiarom całą premię finansową, która w tym roku wynosi dla zwycięzcy 4 mln dolarów.

Wielu nie wierzyło w realizację tej zapowiedzi z prostego powodu - Zverev przed Australian Open był w słabej formie. Podczas rozgrywanego na początku stycznia drużynowego ATP Cup przegrał wszystkie trzy spotkania: ze Stefanosem Tsitsipasem, Denisem Shapovalovem i Alexem de Minaurem. Do Melbourne przyleciał bez wygranej w 2020 roku. Dodatkowo Niemiec, choć ma dopiero 22-lata (rocznikowo 23, urodziny w kwietniu), zyskał już stereotyp tenisisty, który nie radzi sobie w Wielkich Szlemach.

W dorosłą karierę wszedł bardzo wcześnie - w wieku 17 lat. Dwa lata później wygrał pierwszy turniej w Sankt Petersburgu, a w Nicei i Halle był w finale. Początek miał bardzo obiecujący, ale w poprzednim sezonie stanął w miejscu. Najlepszy do tego roku wynik wielkoszlemowy osiągnął w Roland Garros 2018, gdzie był w ćwierćfinale. Poza tym w Londynie, Nowym Jorku i Melbourne ani raz nie przeszedł jeszcze 4. rundy (w Australii nawet 3.). Z tych wszystkich powodów jego deklarację o przekazaniu premii na ofiary traktowano z lekkim przymrużeniem oka.

Najlepszy szlem w karierze

Niespodziewanie Niemiec wywiązał się wreszcie z roli faworyta i doszedł w Australii do pierwszego w karierze półfinału wielkoszlemowego. W ćwierćfinale pokonał Stana Wawrinkę, szwajcarskiego rutyniarza, który mimo 34 lat na karku potrafi wciąż mobilizować się na Wielkie Szlemy. Rundę wcześniej ograł swojego przyjaciela Andreja Rublewa, przerywając jego passę 11 zwycięstw w 2020 roku. W piątek Zverev zagra o finał Australian Open z Dominikiem Thiemem, który w ćwierćfinale wyeliminował Rafaela Nadala. To Austriak będzie faworytem półfinału, bo jest wyżej w rankingu (5.) i wygrał więcej pojedynków między nimi (6:2). Niemiec odnalazł jednak taką formę, że błędem byłoby z góry przekreślać jego szanse na zwycięstwo.

Zverev jak na wciąż młodego tenisistę ma już sporo sukcesów. Trzy lata temu był nawet przez chwilę trzeci na świecie. Wygrał 11 turniejów ATP. Brakuje mu jednak regularności i dlatego jest za plecami Rogera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Djokovicia. Potrafił ich ogrywać, np. Szwajcara w finale w Montrealu w październiku 2017 roku, a cztery miesiące wcześniej Serba w finale w Rzymie. Po drodze zdarzają mu się jednak wpadki z dużo niżej notowanymi zawodnikami. Najlepszy przykład? Porażka w 1. rundzie zeszłorocznego Wimbledonu z kwalifikantem Jirim Veselym. - To był typowy mecz wielkoszlemowy w moim wykonaniu - narzekał na siebie po spotkaniu. Z tym samym Veselem w turnieju ATP wygrałby zapewne bardzo gładko.

Przełomowy moment w karierze?

Trenerem Zvereva jest jego ojciec, Alexander Zverev senior. Ich relacje nie są łatwe. Gdy syn nie radził sobie w spotkaniu z Tsistipasem w ATP Cup, na rady ojca dochodzące z boksu zareagował bardzo nerwowo: "Zamknij się! O czym ty do diabła mówisz? Nie mam już serwisu, a ty opowiadasz mi jakieś g***." Kapitan reprezentacji Niemiec Boris Becker skomentował: "Alex zachowuje się jak człowiek zamknięty w ciemnym pomieszczeniu, który szuka włącznika światła. Nogi chcą, ale głowa nie. To walka z samym sobą, a on ją przegrywa" - mówił Becker w rozmowie z "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Z kolei po środowej wygranej nad Wawrinką Zverev powiedział na konferencji: "Tato, dziękuję".

Być może tegoroczny Australian Open będzie przełomowym momentem w karierze 22-latka z Hamburga. Jest już w półfinale, udowodnił sobie, że Wielki Szlem nie musi być dla niego zaczarowany. Jeśli wygra turniej w Melbourne, Australijczycy pokochają go już na zawsze. Po zwycięskim ćwierćfinale z Wawrinką potwierdził, że dotrzyma złożonej obietnicy. Jeśli wygra Australian Open, całą nagrodę pieniężną przeznaczy na pogorzelców.

"To dużo pieniędzy, ale ofiary pożarów bardziej ich potrzebują"

- Łatwo wypowiedzieć takie słowa po pierwszej rundzie, prawda? Ale to podtrzymuję. Mam nadzieję, że dam radę to zrobić. Złożyłem obietnicę mieszkańcom Australii i jej dotrzymam - mówił jeszcze na korcie. Na konferencji prasowej dodał: Oczywiście 4 miliony dolarów australijskich to dla mnie bardzo dużo pieniędzy. Nie jestem Federerem czy LeBronem Jamesem. To wciąż dużo. Ale jednocześnie wiem, że są tutaj ludzie, którzy stracili domy i w tym momencie potrzebują pieniędzy. Chcą odbudować swoje życie, naturę. Dlatego uważam, że lepiej będzie przekazać te pieniądze im.