darek638

Federer nie w pełni formy fizycznej jakie może mieć szanse u największego

"rzemiechy" w historii? Wszystko co Roger dostawał głęboko na forehand

wymagało pełnego rozciągnięcia nawet doślizgu a on odgrywał lobikiem na

lekko podkulonych nogach. Na tyle było go stać. Mocno ryzykował sporo mu

wchodziło miał więcej kończących niż Nole. Wspaniali sportowcy ale tym razem

bitwy nie było. Przeciętna gra Nole wystarczyła do zwycięstwa. Bardzo ważne, że

znakomita publiczność zamiast walkowera zobaczyła mecz gwiazd.