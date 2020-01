spector1 pół godziny temu Oceniono 2 razy -2

Jaka sensacja? Simona Halep miała małe szanse na finał przy tak serwującej zawodniczce, która wg.oficjalnych statystyk waży więcej od super kolosa ,S.Williams.

Wyższa i cięższa od Halep + (ok 20cm /20kg ) + dłuższy zasięg ramion miała ułatwione zadanie przy serwowaniu i returnach.

Powrót Muguruzy do formy jest spektakularny, w stylu sterydowych cyborgów jak S.Williams Nadal czy Federer. Leczenie kontuzji Achillesa przy jednoczesnym zbiciu wagi z 80kg do obecnej

i powrót do szczytowej formy, nie jest możliwy bez sterydów. Wszystko było legalnie,

zgodnie z TUE gdy leczyła ścięgno Achillesa.

Całe szczęście ,że era sterydowych cyborgów jak SW, RF, RN ,AM kończy się.

Komentator Karol Stopa ględził non stop, kompromitując się swymi wywodami.

Powinien on z podobnym gawędziarzem dyskutowac sprzed transmisją 12h non i dopiero

wówczas komentowac mecz.

Czy on musi tak zaśmiecac każdą sekundę meczu nawet podczas serwisów?

Dawid Olejniczak potrafi profesjonalnie komentowac, Stopa jest już chyba za stary na zmiany.

Ciekawe, czy RF znów odrodzi się jak Feniks z popiołów w starciu z ND?



Spector