Nie dojdzie do spotkania Jerzego Janowicza z rozstawionym z numerem 11. Francuzem Quentinem Halysem (ATP 215.) w II rundzie tenisowego challengera na twardych kortach w Quimper.

Janowicz wycofał się z turnieju ATP Challenger w Quimper

Organizatorzy turnieju oznajmili, że Polak wycofał się z walki o III rundę we francuskiej imprezie. Dziennikarz, Michał Pochopień poinformował, że głównym powodem rezygnacji łodzianina ze startu są sprawy prywatne.

Jerzy Janowicz niedawno wrócił do rywalizacji po 800-dniach przerwy. W dwóch turniejach rangi ATP Challenger Tour, które odbywają się we Francji uzbierał w sumie zaledwie osiem punktów do klasyfikacji rankingu ATP.

Rywalem Halysa w meczu o ćwierćfinał będzie w czwartek Niemiec Mischa Zverev.

ATP Challenger Tour, Open Quimper Bretagne Occidentale, Quimper (Francja)

II runda gry pojedynczej:

Quentin Halys (Francja, 11) - Jerzy Janowicz (Polska, WC) walkower