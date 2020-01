darek638 26 minut temu Oceniono 2 razy 0

To pierwszy mecz na tegorocznym AO, który obejrzałem w całości. Niesamowite

widowisko. To był dzień Thiema. Grał nadzwyczajnie. Pokazał niesamowite przygotowanie

fizyczne. Rafa ganiał go po rogach a on wyciągał wszystko i większość długich wymian

wygrywał. Zwycięstwo Thiema w pierwszym secie spowodowało wzrost napięcia Rafy

i w jakimś stopniu ustawiło mecz. Później było zwrócenie uwagi Rafie przez Panią sędzię

co jeszcze podniosło jego niepokój. Thiem grał jak w transie i pokazał, że grając podobny

do Rafy tenis(dodatkowy powód do zdenerwowania) grał mocniejszą piłką i to też było z

pewnością dla Rafy deprymujące. Szczęście też było po stronie Dominica w całym meczu

bodaj 5 punktów zdobył po netach. Ale Rafa to nie jest gracz, którego może załamać

fakt, że rywalowi idzie. Walczył do ostatniej piłki jak tylko on spośród wszystkich graczy

potrafi. W ostatnim tiebreaku był najbliżej wygranej poprzednie dosyć łatwo przegrał.

Mecz cudo wygrał minimalnie lepszy dzisiaj Dominic Thiem.