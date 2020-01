W 2020 roku mija 50 lat od zdobycia przez Margaret Court klasycznego Wielkiego Szlema. Organizatorzy Australian Open uczcili w poniedziałek to wydarzenie. Court prowadzi także w liczbie zwycięstw wielkoszlemowych - wygrała 24 takie turnieje. Od jeden tytuł wielkoszlemowy mniej ma na swoim koncie Amerykanka Serena Williams. I właśnie Williams została poproszona przez Johna McEnroe o wyprzedzenie Australijki.

REKLAMA

Wojciech Fibak o przyszłości Igi Świątek:

John McEnroe krytykuje legendarną tenisistkę

- Serena, zrób nam przysługę, zdobądź jeszcze dwa Wielkie Szlemy w tym roku i wyprzedź Margaret Court. Jest tylko jedna rzecz dłuższa niż lista osiągnięć Court - lista jej obraźliwych i homofobicznych wypowiedzi - powiedział były amerykański tenisista.

Court błyszczała na światowych kortach w latach 60. i 70. XX wieku. Dziś 77-latka pojawia się w australijskich mediów głównie ze względu na swoje poglądy. Od dawna krytykuje społeczność LGBT jako pastorka kościoła Zwycięstwo Życia w Perth.

W niedawnym kazaniu Court znów zaatakowała osoby o innej orientacji seksualnej. Stwierdziła, że "obecnie dzieci w wieku siedmiu czy ośmiu lat podejmują decyzje o zmianie płci", a przez to "kwestionują to, co stworzył Bóg". Jej zdaniem odpowiada za to właśnie społeczność LGBT.