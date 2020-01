js08836 pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

Iga !!!Czyś ty zwariowała ? Masz za dużo siły ? Komu chcesz napędzać kasę, Kubotowi ? Kubot, to naciągacz. Naciąga ją na durny mikst nie patrząc, że Idze potrzebny jest wypoczynek przed IV rundą AO. Mecz Świątek - Kontaveit 27 .01 o godz. 1.00. Mecz miksta Świątek/Kubot - Chan H-C/Venus M. 27. 01 o godz. 1.00 !!!. Dwa mecze w jednym dniu o tej samej godzinie ? Kubot gdyby był uczciwy, to powinien podać mecz bez gry. Przegrał w deblu to teraz się produkuje ze Świątek. Nieładnie.