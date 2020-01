jala57 18 minut temu 0

Vekic krzyczala, a Iga grala. Dobry mecz Igi, skuteczna, agresywna gra.Az trzynascie punktow przy siatce. Niektore akcje serv and volley konczone dlugimi wolejami do rogu bardzo przypominaly gre Navratilowej. Byly tez dwa hot dogi dla publicznosci. Jezeli mozna sie do czegos przyczepic , to do drugiego serwisu. Jak Iga grala kicka na ciali to bylo ok. jak probowala innych wariantow to Vekic zabijala. Mam nadzieje, ze ta biedna kostka wytrzyma, a dzisiejszy opatrunek byl prewencyjny. Powodzenia.