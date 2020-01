W czwartek po dobrym meczu Iga Świątek (56. WTA) awansowała do 3. rundy Australian Open. W spotkaniu 2. rundy Polka pokonała Hiszpankę Carlę Suarez-Navarro 6:3, 7:5. Jej rywalką w kolejnym meczu będzie Donna Vekić. Rozstawiona z numer 19 Chorwatka ograła w 2. rundzie Francuzkę Alize Cornet 6:4, 6:2.

REKLAMA

Iga Świątek zdradziła swoje cele sportowe:

O której gra Świątek? Gdzie transmisja?

Pojedynek Świątek - Vekić odbędzie się w nocy z piątku na sobotę. Początek spotkania około godziny 3:00 czasu polskiego. Panie zagrają jako drugie po spotkaniu debli na 1573 Arena, czwartym największym obiekcie w Melbourne Park. Transmisja na jednym z kanałów Eurosportu (nie ma jeszcze decyzji którym) oraz w Eurosport Player.

Vekić faworytką

23-letnia Vekić sklasyfikowana jest obecnie na 20. miejscu na świecie. Wygrała w karierze dwa turnieje WTA. W poprzednim roku doszła m.in. do ćwierćfinału US Open. Polka i Chorwatka do tej pory ze sobą nie grały. - Vekić będzie zdecydowaną faworytką. To dobrze dla Igi, która nie ma nic do stracenia. To po stronie Vekić będzie presja. Chorwatka musi jakoś przetrzymać bombardowanie ze strony naszej zawodniczki - mówił Wojciech Fibak w rozmowie ze Sport.pl.