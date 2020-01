Do niebezpiecznej sytuacji doszło w szóstym gemie trzeciego seta meczu Rafal Nadal - Federico Delbonis. Hiszpan odbierał serwis rywala, ale uderzył nieczysto i piłka poleciała daleko poza linię końcową. Trafiła dziewczynkę do podawania piłek, która stała za wieżyczką sędziego. Hiszpan natychmiast podszedł do dziewczynki, zapytał jak się czuje i pocałował ją w policzek.

Po meczu Nadal spotkał się z dziewczynką

Nadal za to zachowanie zebrał owację od widzów zgromadzonych na Rod Laver Arena. Tuż po meczu w rozmowie z reporterem przyznał, że "dziewczynka była bardzo dzielna". Z kolei na Twitterze umieścił zdjęcie z Anitą.

Hiszpański tenisista pokonał Argentyńczyka Delbonisa 6:3, 7:6(4), 6:1 i zameldował się w 3. rundzie Australian Open. W kolejnym meczu zmierzy się ze swoim rodakiem Pablo Carreno.