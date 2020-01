Pierwotnie spotkanie 2. rundy Australian Open pomiędzy Igą Świątek (56. WTA) a Hiszpanką Carlą Suarez-Navarro (54. WTA) miało rozpocząć się w nocy ze środy na czwartek około godziny 3:00 czasu polskiego. Plan ten nie został jednak zrealizowany, bo w środę wieczorem nad Melbourne przeszła burza piaskowa. Polka i Hiszpanka miały grać na korcie nr 14, który nie ma zadaszenia i organizatorzy musieli go najpierw osuszyć i usunąć dostarczony przez przyrodę piasek. Spotkanie rozpoczęło się dopiero o 7:30.

Pierwszy set był bardzo udany dla 18-letniej Świątek. Ani razu nie straciła serwisu, a przy stanie 3:3 obroniła trzy break pointy. Chwilę później przełamała Suarez-Navarro i zamknęła partię wynikiem 6:3.

W drugiej partii Polka bardzo szybko odebrała serwis Hiszpance, bo już przy stanie 1:1. Przy stanie 3:2 straciła podanie, ale chwilę później znów przełamała przeciwniczkę. Gdy Świątek serwowała by zamknąć spotkanie, niespodziewanie znów przegrała serwis. Nie zraziła się tym, ponownie przełamała Suarez-Navarro i wygrała 6:3, 7:5. Spotkanie trwało godzinę i 25 minut.

Świątek zaprezentowała się z dobrej strony. Przejmowała inicjatywę, grała agresywnie, próbowała skracać wymiany. Serwowała bardzo pewnie i skutecznie. Wyglądało tak, jakby to ona miała za sobą kilkanaście lat zawodowej kariery a nie rywalka. Polka jest w niezłej formie, o co były obawy, bo ostatni mecz przed Australian Open rozegrała pod koniec sierpnia ubiegłego roku jeszcze w US Open.

Pierwszy taki sukces Świątek!

To bardzo cenne zwycięstwo Polki. Nie dość, że pierwszy raz w karierze awansowała do 3. rundy Australian Open, to jeszcze pokonała utytułowaną zawodniczkę. 31-letnia Hiszpanka siedem razy była w ćwierćfinałach Wielkiego Szlema. Najwyżej w karierze była na 6. miejscu.

W kolejnym meczu Świątek zmierzy się z Donną Vekić. Rozstawiona z numer 19 Chorwatka pokonała w 2. rundzie Francuzkę Alize Cornet 6:4, 6:2. Trenerką Cornet jest była polska tenisistka Sandra Zaniewska. Spotkanie Świątek - Vekić odbędzie się w sobotę.