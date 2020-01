Pierwotnie spotkanie 2. rundy Australian Open pomiędzy Igą Świątek (56. WTA) a Carlą Suarez-Navarro (54. WTA) miało rozpocząć się w nocy ze środy na czwartek około godziny 3:00 czasu polskiego. Plan ten nie został jednak zrealizowany, bo w środę wieczorem nad Melbourne przeszła burza piaskowa. Polka i Hiszpanka mają grać na korcie nr 14, który nie ma zadaszenia i organizatorzy musieli go najpierw osuszyć i usunąć dostarczony przez przyrodę piasek.

Mecz Świątek z Suarez-Navarro został zaplanowany jako drugi na korcie nr 14. Przed nimi odbyć musi się pojedynek debla pań Ekaterina Alexandrova (Rosja), Irina Bara (Rumunia) - Kaitlyn Christian (USA), Alexa Guarachi (Chile). Spotkanie to rozpoczęło się dopiero po 6:00 rano czasu polskiego.

Lepsza z pary Świątek-Suarez Navarro w 3. rundzie Australian Open zmierzy się z Donną Vekić. Rozstawiona z numer 19 Chorwatka pokonała w 2. rundzie Francuzkę Alize Cornet 6:4, 6:2. Trenerką Cornet jest była polska tenisistka Sandra Zaniewska.

Hurkacz i Kubot nie zagrają w czwartek

Na tym samym korcie co Iga Świątek mecz 1. rundy debla miał też zagrać Hubert Hurkacz. Polak w parze z Kanadyjczykiem Vaskiem Pospisilem zmierzą się z Brytyjczykami Jamiem Murray'em i Nealem Skupskim. To spotkanie zostało już przełożone przez organizatorów na kolejny dzień. Podobnie jak Hurkacz na swój mecz musi poczekać Łukasz Kubot. Polak w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo (są rozstawieni z nr 2) mieli rywalizować z Argentyńczykami Diego Schwartzmanem i Guillermo Duranem. To spotkanie także zostało przełożone.