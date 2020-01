Constant Lestienne okazał się lepszy od wracającego do rywalizacji Jerzego Janowicza podczas meczu drugiej rundy turnieju ATP Challenger Tour w Rennes. Francuz ograł go 7:6(3), 6:4 i polski tenisista odpadł ze swojego pierwszego turnieju po 26 miesiącach przerwy od sportu.

Janowiczowi wciąż doskwiera nieco brak rytmu meczowego, co widać było zwłaszcza w szalonym I secie, który rozpoczął się od prowadzenia jego rywala 2:0 w gemach. Potem Janowicz wygrały cztery gemy z rzędu, by na koniec pozwolić Lestienne'owi na powrót do spotkania i przejęcie nad nim kontroli, co doprowadziło do porażki Polaka w pierwszej partii. W drugiej łodzianin znów zmuszony był odrabiać straty i to zrobił, ale Francuz okazał się bardziej konsekwentny i wygrał po godzinie i 49 minutach trwania meczu.

Dzięki zwycięstwu z I rundy Janowicz zdobył 4 punkty do rankingu ATP. Polakowi pozostała jeszcze gra w deblu, gdzie w parze z Szymonem Walkowem zaczną od pojedynku z grającymi z dziką kartą Francuzami Evanem Furnessem i Valentinem Royerem.