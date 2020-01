Naomi Osaka, aktualnie czwarta rakieta świata, przed rozpoczęciem zmagań w tegorocznym Australian Open wystąpiła na konferencji prasowej. Japonka została zapytana, z kim chciałaby rywalizować tak, jak czynią to Rafael Nadal, Novak Djoković i Roger Federer, którzy od lat dominują w męskich rozgrywkach.

Iga Świątek o tenisowych celach:

- To musiałby być ktoś interesujący. Moje przeciwieństwo - powiedziała wpierw Osaka. Następnie dodała: Nie wiem, czy to dlatego, że byłam z nią na kolacji i jest słodka, ale naprawdę lubię Igę [Świątek - przyp. red.]. Ale musiałaby przegrywać za każdym razem. Bez urazy.

Zaczęło się od meczu w Toronto

W poprzednim sezonie Osaka i Świątek rywalizowały w turnieju w Toronto. Lepsza była Japonka, która wygrała 7:6(4), 6:4. Po meczu strona WTA udostępniła na Twitterze jedno z zagrań Polki, które Osaka z kolei pochwaliła. W reakcji na to Świątek zaproponowała wspólny trening, do którego doszło tuż przed rozpoczęciem US Open. Teraz dowiadujemy się, że razem nie tylko trenowały, ale były także na kolacji.

Świątek odpowiedziała już na słowa Japonki. - W takim razie do zobaczenia na korcie - napisała 18-latka z Warszawy. Polka w nocy z poniedziałku na wtorek zagra w meczu 1. rundy Australian Open z Timeą Babos. Osaka jest już w 2. rundzie w Melbourne, po tym jak pokonała Marie Bouzkovą 6:2, 6:4.