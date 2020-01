Elliot Benchetrit jest na początku swojej sportowej drogi. Zajmuje 231. miejsce w rankingu ATP i do Australian Open musiał przedzierać się przez kwalifikacje. Udało się, 21-letni Francuz pokonał Dmitrija Popkę z Kazachstanu w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale więcej niż o grze Benchetrita mówi się o jego zachowaniu. Podczas jednej z przerw Francuz chciał zjeść banana. Nie miał jednak ochoty obrać go ze skóry i poprosił o to dziewczynkę podającą piłki. Jego zachowanie możecie zobaczyć tutaj:

REKLAMA

Sędzia natychmiast zwrócił uwagę Francuzowi. John Blom pokazał dziewczynce, żeby oddała owoc tenisiście. Elliot Benchetrit nie był zadowolony z ingerencji sędziego, ale obrał banana, ugryzł kawałek i wrócił na kort. "The Sun" już nazwał zachowanie 21-latka: bananadrama.

'Bananadrama' na Australian Open The Sun/Screen

Rywalem Elliota Benchetrita w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open będzie Yuichi Sugita z Japonii.