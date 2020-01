mysl.iwy pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Dopingujmy Huberta!

Katedra kibicowania na poznańskim AWF-ie opracowała naukowy model dopingowania Huberta. W tym celu należy:

1. Wstać z fotela, podczas gdy Hubert przygotowuje się do serwu.

2. Ugiąć ręce w łokciach, podnieść je na wysokość ramion i poruszać nimi miarowo w górę i w dół.

3. Przestępować rytmicznie z nogi na nogę wydając głośne okrzyki "huuuur !!!, huuur !!!" tonem wznoszącym.

4. Natychmiast zamrzeć w bezruchu po wykonaniu serwu przez Huberta i tak trwać aż do zakończenia wymiany.

5. Wygrana piłkę uczcić gromkim "hur! hur! hur!"

6. Przegrana piłkę skwitować donośnym "kacz hur !"



Jeżeli ponad polowa oglądających w telewizji mecze naszego zawodnika zastosuje się do tych prostych wskazówek to szansa na wygranie piłki po pierwszym serwisie zwiększa się o 15.3 % a po drugim serwisie 12,7 % Pomóżmy naszemu młodemu zawodnikowi osiągnieciu jak najlepszego wyniku sukcesu Australian Open!