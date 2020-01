Mimo, że losowanie drabinki Australian Open odbyło się w czwartek rano czasu polskiego, Hubert Hurkacz (34. ATP) wciąż nie znał nazwiska rywala, z którym zmierzy się w 1. rundzie imprezy w Melbourne. Wiadomo było tylko, że będzie to zawodnik, który dostanie się do turnieju głównego przez kwalifikacje. Te zaś zakończyły się dopiero w sobotę rano czasu polskiego. Wiemy już, że przeciwnikiem najlepszego obecnie polskiego tenisisty będzie Dennis Novak.

Kwalifikant rywalem Hurkacza

Austriak w eliminacjach pokonał kolejno: Niemca Dustina Browna 6:3, 6:2; Słowaka Filipa Horansky'ego 6:1, 6:4 i Japończyka Hirokiego Moriyę 7:6, 6:2. W Wielkim Szlemie najwyżej w karierze był w 3. rundzie Wimbledonu. Hurkacz z pewnością mógł mieć więcej szczęścia do losowania, bo Novak w kwalifikacjach Australian Open był rozstawiony z nr 1. Niewiele brakowało, a dostałby się do turnieju głównego bez konieczności udziału w eliminacjach. 6 stycznia 26-latek z Wiener Neustadt pierwszy raz w karierze znalazł się w pierwszej setce rankingu ATP. Obecnie jest notowany na 99. miejscu. Niedawno przegrał z innym polskim tenisistą Kacprem Żukiem, który pokonał go podczas turnieju ATP Cup 5:7, 7:6, 6:3.

Hurkacz debiutuje jako rozstawiony

Mimo to, faworytem w spotkaniu Hurkacz - Novak będzie nasz zawodnik. Ostatnio doszedł do półfinału turnieju w nowozelandzkim Auckland, a od początku roku imponuje wysoką formą. W najnowszym rankingu ATP, który zostanie opublikowany w poniedziałek, 22-latek z Wrocławia powinien awansować na najwyższe miejsce w karierze - 31. Z tym numerem jest też rozstawiony w Melbourne - pierwszy raz w Wielkim Szlemie.

Spotkanie Polaka z Austriakiem zaplanowane zostało jako trzecie w kolejności na korcie numer 19. Początek gier na tym korcie w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 1:00 czasu polskiego. Zwycięzca ich pojedynku zmierzy się z lepszym z pary John Millman (Australia, 47. ATP) - Ugo Humbert (Francja, 57. ATP).