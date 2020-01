xaveriusz przed chwilą 0

Bardzo dobrze, że przegrał ponieważ jeśli chce być w formie na AO powinien jak najszybciej udać się do Australii.

Hurkacz nie jest herosem, jest raczej słaby fizycznie i jeśli musi się przemieścić na inny turniej to wtedy przegrywa w pierwszej rundzie z kelnerem.

On potrzebuje odpoczynku.

Jakiś portal napisał: kosztowna porażka Hurkacza.

Nieprawda. Ona byłaby bardzo kosztowna gdyby Hurkacz wystąpił w finale turnieju w Nowej Zelandii.

Ja sądziłem, że on przegra w ćwierćfinale albo podda mecz, i to by było optymalne rozwiązanie.

Problemem jest też to, Hurkacz zamierza wystąpić także w deblu. Ciekawe po co? Chyba tylko po to aby zwróciły się koszty w przypadku szybkiej porażki w singlu. Ale Hurkacz już nie jest juniorem łapiącym fuchy za parę dolarów.

Powinien grać wyłacznie w singlu. Od debla są inni, którzy się w tym specjalizują.

To duży błąd Hurkacza. Ja wiem, że chodzi tu o Igrzyska. Ale to niczego nie zmienia.