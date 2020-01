Konsternacja w środowisku tenisowym! Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) poinformowała o znalezieniu w organizmie Roberta Faraha środka dopingującego. Chodzi konkretnie o boldenon - steryd używany zwykle w kulturystyce w celu zwiększenia siły fizycznej.

Kilka godzin wcześniej Kolumbijczyk ogłosił, że nie wystartuje w tegorocznym Australian Open, który rozpocznie się w najbliższy poniedziałek 20 stycznia. Teraz już wiadomo, skąd taka decyzja. - Przeżywam obecnie jedną z najsmutniejszych chwil w moim życiu i na pewno najsmutniejszą w mojej karierze - napisał Farah w oświadczeniu.

Robert Farah tłumaczy się spożytym mięsem

33-letni tenisista przekonuje, że to najprawdopodobniej wina mięsa, które spożywał. Pozytywny wynik testu antydopingowego Farah miał podczas turnieju w kolumbijskiej Cali. - Dwa tygodnie przed badaniem w Cali miałem test antydopingowy w Szanghaju, wynik był negatywny. Przez cały rok byłem badany co najmniej 15 razy i zawsze wyniki były negatywne. Kolumbijski Komitet Olimpijski potwierdził, że ta substancja często znajduje się w kolumbijskim mięsie i może wpływać na wyniki testów. Jestem pewien, że tak trafił do mojego organizmu - dodaje.

Robert Farah wraz z partnerem Juanem Sebastianem Cabalem to obecnie najlepsi debliści świata. Kolumbijczycy prowadzą w rankingu deblowym ATP. W poprzednim sezonie wygrali razem Wimbledon i US Open.