Kamil Majchrzak miał wystąpić w rozpoczynającym się 20 stycznia Australian Open. Dzięki swojej pozycji w rankingu ATP (97.) Polak znajdował się na liście oczekujących na występ w turnieju głównym. Kolejni tenisiści wycofywali się z rywalizacji, przez co 24-latek miał coraz większe szanse na udział w australijskiej imprezie. To udało się po wycofaniu się Juana Martina del Potro. Majchrzak może jednak mówić o ogromnym pechu.

REKLAMA

Porównujemy Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Kto ma większy talent?

Kamil Majchrzak nie weźmie udziału w Australian Open. 24-latek zmaga się z kontuzją miednicy

Plany polskiego tenisisty przekreśliła bowiem kontuzja miednicy. O tym, że Majchrzak nie weźmie udziału w Australian Open poinformował na Facebooku trener tenisisty Tomasz Iwański. - To jeden ze smutniejszych dni, w mojej tak zwanej "karierze" trenerskiej, chociaż wiem o możliwości takiej decyzji od 10 dni..Z uwagi na kontuzję, Kamil został zmuszony, do wycofania sie z Australian Open. Jest to tym smutniejsze, że zostały zrealizowane ( z tygodniowym wprawdzie opóźnieniem) wszystkie cele założone na rok 2019 - napisał Iwański (pisownia oryginalna).

- Kontuzja dziwna i niestandardowa (jak cały Kamil), nie dająca jakichkolwiek wcześniejszych objawów, czyli stress fracture.. ale nie w kościach stopy czy ręki, a miednicy..Zdiagnozowanie tego urazu, którego wszelkie symptomy wskazywały na problem z którymś z nerwów okolic lędźwiowych zajęło lekarzom ATP trzy dni i trzy rezonanse.. A teraz pozytywy: wszyscy lekarze zgadzają się co do miejsca urazu i sposobu leczenia-nie ma rozbieżności to bardzo ważne [...]. .Kamil jestem z Tobą, choć już w Polsce od kilku dni - dodał trener Majchrzaka.

Piotrkowianin przed kilkoma dniami uczestniczył w pierwszej edycji ATP Cup w Sydney. Po trzysetowym pojedynku przegrał z Argentyńczykiem Guido Pellą. W kolejnym meczu Majchrzak miał rywalizować z Marinem Cilicem, jednak już wtedy narzekał na ból i w konsekwencji na korcie zastąpił Kacper Żuk.