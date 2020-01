Hubert Hurkacz w 1/8 finału w mniej niż dwie godziny rozprawił się w kwalifikantem do turnieju ATP w Auckland - Mikaelem Ymerem. Szwed w ostatnich miesiącach zaliczył znaczący progres, ale w starciu z reprezentantem Polski nie miał większych szans.

W pierwszym secie rywal trzymał kontakt z Hurkaczem tylko do stanu 2:2, a potem Polak wygrał cztery kolejne gemy i całego seta. W drugiej partii walka była bardziej zacięta i obaj zawodnicy znakomicie spisywali się przy swoich podaniach. Właśnie dlatego o zwycięstwie musiał rozstrzygnąć tie-brak. W tym Polak szybko objął prowadzenie 3:0, ale potem przegrał dwie wymiany. To zadziałało jednak mobilizująco, bo do końca seta nie przegrał już żadnej piłki i pewnie wygrał mecz w dwóch setach.

W ćwierćfinale Hurkacz zagra Feliciano Lopezem. Mecz zostanie rozegrany w czwartek.