Nie był to udany początek eliminacji Australian Open dla polskiego tenisa. 27-letnia Katarzyna Kawa (125. WTA) przegrała łatwo z Niemką Antonią Lottner (156. WTA) 2:6, 1:6. Kawa w żadnym momencie meczu nie była równorzędną rywalką dla swojej przeciwniczki. Tym samym już po pierwszej rundzie odpadła z kwalifikacji do turnieju wielkoszlemowego w Melbourne. Prócz Kawy do eliminacji przystąpią jeszcze trzy Polki, a swoje pierwsze mecze zagrają w nocy z wtorku na środę.

Magdalena Fręch (186. WTA) zmierzy się z Japonką Mayo Hibi (168. WTA). 22-latka przyleciała do Melbourne po wygranej w turnieju ITF w Bendigo. Dla 18-letniej Mai Chwalińskiej występ w Australii będzie debiutem w wielkoszlemowych eliminacjach. Chwalińska (215. WTA) w pierwszym meczu zmierzy się z Bułgarką Isabellą Szinikową (163. WTA). Urszula Radwańska zaś (218. WTA) wraca do wielkoszlemowych kwalifikacji po czterech latach przerwy. Jej rywalką w pierwszej rundzie będzie Szwedka Johanna Larsson (213. WTA). Pewne gry w turnieju głównym Australian Open są Iga Świątek i Magda Linette.