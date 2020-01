Koszmarne warunki w el. Australian Open. "Jestem wściekła i smutna. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłam" [WIDEO]

Słoweńska tenisistka Dalila Jakupović skreczowała w eliminacjach do Australian Open, bo nie mogła oddychać z powodu zanieczyszczonego powietrza. Silny wiatr przywiał do Melbourne dym, a mimo to organizatorzy turnieju nie odwołali spotkań. - Nigdy czegoś takiego nie przeżyłam - powiedziała Jakupović.

REKLAMA

https://twitter.com/ESPNAusNZ Otwórz galerię (5)