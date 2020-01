Choć Magda Linette zajmuje 43. miejsce w rankingu WTA (35-letnia Swietłana Kuzniecowa jest 51.), a jej rywalka była podziębiona, to i tak Polkę miało czekać trudne zadanie. W końcu Kuzniecowa to triumfatorka dwóch wielkoszlemowych turniejów - US Open 2004 i French Open 2009. A jak było w poniedziałek rano?

REKLAMA

Ależ to był mecz! Polka wygrała go po dwóch tie-breakach. W pierwszym secie przy stanie 5:4 Linette miała aż trzy piłki setowe, ale wszystkie zmarnowała. Ostatecznie go jednak wygrała. W drugim secie Polka zwyciężyła w tie-breaku 11-9.

Teraz Linette zmierzy się z Lauren Davis, która w 1/16 finału wyeliminowała Astrę Sharmę 6:3, 3:6, 7:6 (8-6). Turniej w Hobart to ostatni test przed zbliżającym się Australian Open.