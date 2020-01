Po prawie trzech godzinach gry trudno jest walczyć o każdy kolejny punkt, ale Novak Djokovic i Daniil Miedwiediew zafundowali sobie fenomenalną i wręcz niewiarygodną wymianę. Ostateczne zwycięsko wyszedł z niej Serb, ale to po prostu trzeba zobaczyć.

Serb pokonał Rosjanina 6-1, 5-7, 6-4, przerywając jednocześnie serię przegranych dwóch meczów z rzędu z 23-letnim Rosjaninem. - To było ekscytujące, wyczerpujące, radosne i straszne jednocześnie. W pewnym momencie oboje przestaliśmy pudłować, więc było wiele rajdów i było to bardzo wyczerpujące. To była bardzo fizyczna bitwa, ale także wojna mentalna - podsumował Serb