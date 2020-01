Rozgrywany w Australii nowy drużynowy turniej w męskim tenisie ATP Cup otworzył sezon 2020. Hubert Hurkacz na początku nowego roku jest w imponującej formie. Kilka dni temu pokonał 13. na świecie Diego Schwartzmana 4:6, 6:2, 6:3 i rozbił wielki talent z Chorwacji - Bornę Coricia (28. ATP) 6:2, 6:2. W nocy z wtorku na środę dokonał jeszcze większego wyczynu - pokonał czwartego tenisistę świata Dominica Thiema! Polak ograł go po kapitalnym pojedynku, który był bardzo zacięty i trwał prawie trzy godziny (2 godziny, 37 minut).

Hubert Hurkacz porównywany do legendy tenisa!

Niesamowite zwycięstwo Huberta Hurkacza

Pierwszy set poszedł na konto Thiema, po tym jak finalista zeszłorocznego Roland Garros dwukrotnie przełamał Hurkacza i wygrał 6:3. W drugiej partii nasz zawodnik lepiej pilnował swojego podania. Ani razu nie dał go sobie odebrać, a sam wykorzystał break pointa przy stanie 3:3. Dzięki temu zwyciężył w tej partii do 4.

Najdłuższy (godzina i 10 minut) i najbardziej zacięty był trzeci set. Nie doszło w nim do żadnych przełamań, więc o losach meczu musiał zadecydować tie-break. W nim więcej zimnej krwi zachował Hurkacz, który wykorzystał trzecią piłkę meczową i pokonał utytułowanego rywala 7:6(5). To był drugi pojedynek między Hurkaczem i Thiemem i drugi raz zwyciężył w nim Polak. W marcu zeszłego roku w 1. rundzie w Miami ograł Austriaka 6:4, 6:4.

26-letni Thiem w poprzednim sezonie był nie tylko w finale wielkoszlemowego French Open, ale także kończącego rok Turnieju Mistrzów, gdzie w fazie grupowej pokonał Rogera Federera i Novaka Djokovicia. Wygrał także turnieje w Indian Wells, Barcelonie, Kitzbuehel, Pekinie i Wiedniu. Należy do wąskiego grona tenisistów, którzy są coraz bliżej doścignięcia tzw. Wielkiej Trójki (Rafael Nadal, Roger Federer i Novak Djoković).

Hubert Hurkacz bliski rozstawienia na Wielkim Szlemie

ATP Cup to rozgrywki drużynowe, ale dzięki zwycięstwom nad Schwartzmanem, Coriciem i Thiemem Hurkacz zdobył 190 punktów do rankingu ATP i w wirtualnym zestawieniu awansował na 32. miejsce. Gdyby je utrzymał (to zależy od wyników zawodników, którzy są tuż przed nim i tuż za nim), byłby rozstawiony podczas rozpoczynającego się 20 stycznia wielkoszlemowego Australian Open. 22-latek nigdy wcześniej nie występował w Wielkim Szlemie jako rozstawiony.

- "Nie zapeszając, jak tak dalej pójdzie to dla Hurkacza ten sezon będzie przełomowym!!! Poprawił serwis i grę w ofensywie, cały czas znakomicie się broni i porusza po korcie, do tego wygląda na kogoś, kto się nie męczy nawet 3-godzinnym meczem w australijskim upale" – napisał Dawid Olejniczak, komentator tenisa w Polsacie Sport.

- "Jak mocny będzie Hubert Hurkacz?" – padło pytanie na profilu The Tennis Podcast na Twitterze.

Polska z pierwszym zwycięstwem w ATP Cup

Dzięki zwycięstwu Hurkacza nad Thiemem Polska pokonała Austrię, bo wcześniej niespodziewanie 20-letni Kacper Żuk ograł Dennisa Novaka 5:7, 7:6(3), 6:3. Dla Żuka to ogromny sukces, bo w rankingu ATP jest dopiero 448., a jego rywal 105. Młody Polak już we wtorek pokazał się z dobrej strony, przegrywając po wyrównanej walce z Marinem Ciliciem, byłym triumfatorem US Open (6:7, 4:6).

W ostatnim meczu, który nie miał już wpływu na losy rywalizacji z Austrią, Hubert Hurkacz i Łukasz Kubot przegrali w deblu z parą Oliver Marach - Jurgen Melzer 7:6(3), 3:6, 9:11.

Dla biało-czerwonych był to trzeci i ostatni mecz fazy grupowej nowego turnieju ATP Cup. Polacy wszystkie mecze rozgrywali w australijskim Sydney, a w poprzednich dniach przegrali z Argentyną 1:2 i Chorwacją 1:2. Przed rozpoczęciem spotkania z Austrią nie mieli szans na awans do ćwierćfinałów. Do dalszej fazy rozgrywek awansowali Argentyńczycy i Chorwaci.