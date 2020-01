segregator-a5 10 minut temu 0

Szukanie zachwytów w rutynowych czynnościach. To samo np. z kopaczami - zwykłe kopnięcie jakich tysiące na boiskach całego świata, które przyczyni się do tego, że padł gol nazywane jest fantastyczną asystą. Oczywiście pod warunkiem, że kopnął Polak. Nawet nie wiecie, jaką krzywdę wyrządzacie polskim sportowcom. Szczególnie tym, którzy po rywalizacji, po zderzeniu z rzeczywistością, wracają z podkulonymi ogonami. Wracają wtedy do kraju "wirtuozi" piłki nożnej, skoków, tenisa... Skoro im i wam pomaga to żyć, to nic tylko kontynuować to polskie, krzywe zwierciadło sportu.