voyteko pół godziny temu Oceniono 11 razy 7

a co ,ma sie chowac za teczowa flaga? Court powiedziala,ze w sporcie bywaja sytuacje gdzie 2 metrowy 120 kg facio zmienia plec i chce grac w zenskiej lidze!!! Tak! taki przypadek mial miejsce w Australii gdzie mieszka Court... Ten "lady" ze zmieniona plcia jest 2 razy wiekszy od wszystkich zawodniczek i obrazil sie jak go nie dopuscili do gry w top lidze australijskiego futbolu ( bardzo fizyczny i brutalny sport)... I nie jest to pojedynczy przypadek.To jest to o czym powiedziala glosno Court...I miala racje. Prasa podchwytuje,wycina slowa z kontekstu i robi z niej potwora...(Navratilowa grala zawsze rakieta o wiele wieksza niz te ktorych uzywaly jej przeciwniczki...moze ona miala sie urodzic facetem ale cos poszlo nie tak?...;-) )