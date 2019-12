Margaret Court to jedna z najwybitniejszych tenisistek w historii. Prowadzi w rankingu zwycięstw singlowych w turniejach wielkoszlemowych wśród kobiet - ma na koncie 24 triumfy. Goni ją druga Serena Williams, która ma 23 takie zwycięstwa.

Court błyszczała na światowych kortach w latach 60. i 70. XX wieku. Dziś 77-latka pojawia się w australijskich mediów głównie ze względu na swoje poglądy. Od dawna krytykuje społeczność LGBT jako pastorka kościoła Zwycięstwo Życia w Perth.

W ostatnim kazaniu Court znów zaatakowała osoby o innej orientacji seksualnej. Stwierdziła, że "obecnie dzieci w wieku siedmiu czy ośmiu lat podejmują decyzje o zmianie płci", a przez to "kwestionują to, co stworzył Bóg". Jej zdaniem odpowiada za to właśnie społeczność LGBT.

Mistrzyni turniejów wielkoszlemowych: Diabeł przejął media i polityków

- Diabeł przejął media, polityków, edukację i telewizję. Chce kontrolować naród, aby mógł wpływać na ludzkie myśli i usta - dodała Court, cytowana przez serwis news.com.au.

W 2020 roku minie 50 lat od zdobycia przez Court Klasycznego Wielkiego Szlema. Organizatorzy Australian Open zapowiedzieli, że uczczą to wydarzenie. Odcięli się jednak od jej ostatnich słów. - Nie są one zgodne z naszymi wartościami równości i różnorodności. Nasz sport jest otwarty na wszystkich - wskazano. Przyszłoroczny turniej Australian Open odbędzie się w dniach 20 stycznia - 2 lutego.