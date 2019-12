- Ciężko walczyłem o to, by wrócić do najlepszej formy. Tym bardziej jest mi przykro, że nie będę mógł wystąpić w Melbourne - poinformował Andy Murray. Szkocki tenisista nie weźmie udziału w Australian Open 2020, pierwszej wielkoszlemowej imprezie w nadchodzącym sezonie. Murray nie zagra także w ATP Cup - nowych rozgrywkach drużynowych w męskim tenisie. Te odbędą się w Australii w dniach 3-12 stycznia. Australian Open rozpocznie się 20 stycznia i potrwa do 2 lutego.

Murray znów musi pauzować

Szkot to trzykrotny zwycięzca turniejów Wielkiego Szlema. Triumfował w US Open 2012 oraz w Wimbledonie 2013 i 2016. W ostatnich latach miał spore problemy zdrowotne i w styczniu był bliski zakończenia kariery. Po kolejnej operacji barku spróbował raz jeszcze. Zaczął od gry deblowej na tegorocznym Wimbledonie, opuścił US Open, grał nawet w turnieju z cyklu challenger na Majorce. Jesienią powoli wracał do dawnej formy - wygrał turniej w Antwerpii, gdzie w finale pokonał Stana Wawrinkę.