Wieloletni szkoleniowiec Agnieszki Radwańskiej wraca na ławkę trenerską. Tomasz Wiktorowski po zakończeniu przez krakowiankę kariery w listopadzie 2018 roku zrobił sobie przerwę od pracy w roli opiekuna. W tym czasie pracował m.in. jako ekspert TVP Sport i założył fundację wspierającą młodych polskich tenisistów.

Serbski portal Sportklub poinformował, że Wiktorowski będzie w przyszłym sezonie prowadził Olgę Danilović. 18-latka uważana jest w Serbii za wielki talent na miarę Any Ivanović, która w 2008 roku była liderką rankingu WTA. Danilović na razie jest 189. na świecie, ale w zeszłym roku potrafiła już wejść do top 100 i wygrać dobrze obsadzony turniej w Moskwie.

Nowe zadanie Tomasza Wiktorowskiego

W tym sezonie Serbka grała słabiej, przeszkadzały jej też kłopoty zdrowotne. Teraz postanowiła zmienić trenera i postawić na Wiktorowskiego. - Rozumie moją grę i moje potrzeby na korcie, co jest dla mnie najważniejsze. Do tego jest trenerem, który lubi agresywną grę i w tym sensie do siebie pasujemy - chwaliła Danilović byłego szkoleniowca Radwańskiej w rozmowie ze Sportklubem.