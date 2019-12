aerofan 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

No nie wiem, w singlu mu niezbyt szło, wygrał jeden turniej i był najwyżej na 73 miejscu rankingu ATP. Legenda debla i miksta - być może, ale nie czyni to z niego legendarnego tenisisty bo legendy tenisa brylują raczej w grze pojedynczej, reszta to tylko dodatek.