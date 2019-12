js08836 28 minut temu Oceniono 2 razy 2

Radwańska miała całą szafę wypchaną zagraniami miesiąca , kwartału , roku . A co z tego na prawie 50 występów w turniejach WS zaliczyła zaledwie 1 finał. Zagraniami miesiąca czy roku nie przechodzi się do historii tenisa niestety. Tylko dwie Polki przeszły do historii WS. A. Kerber 2 wygrane i C. Woźniacka 1 wygrana. Obydwie też były nr 1 w rankingu. Radwańska nigdy. Nie pamiętam, aby obie zdobywały nagrody pocieszenia typu zagranie miesiąca.