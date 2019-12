W Polsce brakuje turniejów najwyższej serii WTA i ATP, ale mamy za to najlepszy turniej rangi challenger na świecie. Impreza Pekao Szczecin Open znów została wyróżniona. Znów, bo nagroda The Best Challenger Award trafiła do Szczecina już w 2002 i 2005 roku. W tym roku doceniono także turnieje w niemieckim Brunszwiku i Heillbron oraz w meksykańskim Puerto Vallarte.

Duże wyróżnienie dla turnieju w Szczecinie

Wyróżnienia przyznawane są w oparciu o głosy tenisistów. W tym sezonie na całym świecie odbyło się ponad 150 turniejów rangi ATP Challenger.

Szczecińska impreza organizowana jest od 27 lat. Tegoroczną edycję wygrał Jozek Kovalik. Słowak w finale pokonał Argentyńczyka Guido Andreozziego, który w Szczecinie triumfował w poprzednim roku.