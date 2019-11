jala57 godzinę temu Oceniono 8 razy 2

Coco Gauf dostawala dzikie karty do wszystkich turniejow w ktorych miala ochote wystapic, wlacznie z turniejami Wielkiego Szlema. Iga musiala zasuwac w eliminacjach, konczac praktycznie sezon we wrzesniu. Wierze. jak uspokoi glowe I nie bedzie miala kontuzji, awans do Top 10 juz w przyszlym roku.