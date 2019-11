Thiem do finału trafił po tym, jak pokonał Alexandera Zvereva. Tsitsipas w półfinale okazał się natomiast lepszy od Rogera Federera, który we wcześniejszej fazie wyeliminował Novaka Djokovicia. Biorąc pod uwagę pokonanych na drodze do ostatniego meczu rywali, w roli faworyta można było więc postawić Tsitsipasa.

Już w pierwszym secie Grek rzeczywiście grał lepiej. Przynajmniej do pewnego momentu - w gemach prowadził bowiem aż sześć razy, ale Thiem za każdym razem doprowadzał do wyrównania. Potrzebny był więc tiebreak, w którym lepszy okazał się Austriak. W drugiej partii Tsitsipas rywala zdominował już jednak całkowicie, wygrywając seta 6:2.

W trzecim secie Thiem poprzeczkę znowu zawiesił jednak wysoko, raz przełamując Tsitsipasa i w pewnym momencie prowadząc 5:4. Grek zdołał jednak doprowadzić do kolejnego tiebreaka w meczu, tym razem wygrywając go pewnie 7:4, a cały mecz 2:1.

Herbert i Mahut najlepsi w deblu

W finale rywalizacji deblistów, od którego parę Łukasz Kubot-Marcelo Melo dzieliło tylko jedna wygrana, pewne zwycięstwo odniosła para Pierre-Hugues Herbert - Nicolas Mahut, która pokonała 2:0 (6:3, 6:4) Ravena Klaasena i Michaela Venusa.