Do samego końca nie było wiadomo, kto jako drugi awansuje do półfinału z grupy Andre Agassiego. W pierwszym piątkowym meczu Rafael Nadal pokonał Stefanosa Tsistipasa, który miał już pewny awans do półfinału imprezy. Hiszpan pierwszego seta przegrał po tie-breaku, w drugim był lepszy do 4, a w trzecim wygrał z Grekiem 7:5. Jak się jednak później okazało, wygrana ta nic Nadalowi nie dała.

Miedwiediew nie zagrał dla Nadala, który i tak będzie liderem

Do awansu do półfinału Turnieju Mistrzów triumfator Roland Garros potrzebował także zwycięstwa Daniiła Miedwiediewa nad Alexandrem Zverewem. Rosjanin nie miał już o co grać i nie podszedł do spotkania z Niemcem najbardziej zmobilizowany. Zverew wygrał 6:4, 7:6(4), dzięki czemu jako ostatni zapewnił sobie wyjście z grupy. Nadala może pocieszać fakt, że dzięki wczorajszej porażce Novaka Djokovicia z Rogerem Federerem, zakończy sezon 2019 na pierwszym miejscu w rankingu ATP.

Kubot gra o finał

W sobotnich półfinałach singla Tsitsipas zmierzy się z Federerem, a Dominic Thiem z Alexandrem Zverewem. Z kolei w rywalizacji deblowej para Łukasz Kubot - Marcelo Melo zagra w sobotę w półfinale z deblem francuskim Pierre-Hugues Herbert - Nicolas Mahut. W drugim spotkaniu półfinałowym Raven Klaasen (RPA) i Michael Venus (Nowa Zelandia) zmierzą się z Kolumbijczykami Juanem Sebastianem Cabalem i Robertem Farahem.