To był decydujący mecz dla obu tenisistów: zarówno Novak Djoković, jak i Roger Federer pokonali Matteo Berrettiniego, ale przegrali z Dominikiem Thiemem. Wobec tego wiadomo było, że zwycięzca awansuje do półfinału, za to przegrany odpadnie z turnieju.

REKLAMA

Roger Federer od początku starcia grał kapitalnie i w trzecim gemie przełamał swojego rywala, wygrywając seta do 4. Imponujący był zwłaszcza jego serwis. Szwajcar przełamał Djokovicia w piątym i dziewiątym, ostatnim gemie drugiego seta (do zera!). W ten sposób Federer zrewanżował się Serbowi za porażkę w tegorocznym finale Wimbledonu po pięciosetowym thrillerze. Czwartkowe starcie było 49. meczem obu panów - Djoković prowadzi 26:23.

Zwycięzcą grupy B został Thiem, który w czwartkowym spotkaniu przegrał z Berrettinim 6:7(3), 3:6. W grupie A dwa punkty ma Stefanos Tsitsipas, a po punkcie mają Alexander Zverev i Rafael Nadal. Oba spotkania przegrał za to Daniił Miedwiediew. W piątek Tsitsipas zmierzy się z Nadalem, a Zverev z Miedwiediewem.

Hurkacz: Djoković widzi we mnie przyszłość tenisa: