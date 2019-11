Rafael Nadal i Daniił Miedwiediew przegrali swoje pierwsze mecze w Londynie podczas tegorocznego Turnieju Mistrzów. Hiszpan z Alexandrem Zverevem, a Rosjanin ze Stefanosem Tsitsipasem.

W pierwszym secie kibice nie zobaczyli przełamań, a o wszystkim zadecydował tie-break. W nim lepszy okazał się 23-letni Miedwiediew (4. ATP), który pokonał 33-letniego Nadala do 3. Już na początku drugiej partii Hiszpan zaskoczył rywala, szybko go przełamując. Przewagę utrzymał do końca, wygrywając seta 6:3.

Nadal wygrał dramatyczne spotkanie

Trzecia parta zaczęła się fatalnie dla lidera rankingu. Stracił dwa razy serwis i przegrywał już 1:5. Rosjanin miał nawet piłkę meczową, ale jej nie wykorzystał. To był punkt zwrotny w meczu. Nadal pozbierał się, odrobił wszystkie straty i okazał się lepszy po tie-breaku, który wygrał do 4.

Hiszpański tenisista zaimponował wytrzymałością psychiczną. Zupełnie co innego można powiedzieć o Miedwiediewie, który miał już praktycznie wygrane spotkanie, ale zmarnował ciężko wywalczoną przewagę. Obaj mogą jeszcze awansować do półfinału Turnieju Mistrzów. W drugim czwartkowym meczu Zverev zagra z Tsitsipasem. Początek spotkania o godzinie 21:00.