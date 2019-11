Dominika Cibulkowa w wieku 30 lat zdecydowała się zakończyć karierę. Spekulowano o tym od dłuższego czasu, bo z miesiąca na miesiąc grała coraz gorzej. Obecnie jest 315. na świecie.

"Mówiono mi, że jestem za mała, by grać w tenisa"

- Gdy zaczęłam grać w tenisa, ludzie mówili mi, że jestem za mała. Słyszałam to zawsze, dlatego czyni to jeszcze bardziej niewiarygodnym to, co w ciągu mojej kariery się wydarzyło - powiedziała mierząca tylko 1,6 m Cibulkowa w rozmowie z portalem WTA.

Największe sukcesy odniosła w 2016 roku, gdy wygrała kończący sezon Turniej Mistrzyń. W tamtym roku triumfowała także w Katowicach, Eastbourne i Linzu. W całej karierze wygrała osiem imprez głównego cyklu WTA. Była także m.in. w finale Australian Open 2014 i w półfinale Roland Garros 2009.

Wielka rywalka Radwańskiej

Cibulkowa toczyła bardzo zacięte pojedynki z Agnieszką Radwańską. Polka wygrała siedem z nich, a Słowaczka sześć. Najboleśniejszy dla Radwańskiej był ich mecz z 2013 roku, gdy w finale w Sydney Cibulkowa nie oddała jej nawet gema, wygrywając 6:0, 6:0. Ostatnie ich spotkanie wygrała krakowianka. Rozegrane zostało w 1/16 Wimbledonu 2016, a Radwańska triumfowała 6:3, 5:7, 9:7.