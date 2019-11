We wtorek rozpoczęło się pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. Na nim ma zostać zaprzysiężony nowy rząd. Premierem rządu będzie najprawdopodobniej wciąż Mateusz Morawiecki. Taką informację kilka dni temu przekazało Prawo i Sprawiedliwość. Poinformowano również, kto obejmie konkretne ministerstwa. Wszystkie, z wyjątkiem Ministerstwa Sportu.

Agnieszka Radwańska ministrem sportu?

Brak nominacji na to stanowisko sprawia, że wciąż trwają spekulację, kto zajmie miejsce Witolda Bańki i zostanie nowym ministrem sportu. Kilka dni temu dziennikarze spekulowali, że może to być jeden z pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. Tymczasem były wicepremier Janusz Piechociński napisał we wtorkowy wieczór na Twitterze: "Radwańska Ministrem Sportu????"

Radwańska ministrem sportu? https://twitter.com/Piechocinski

Kilka minut później Piechociński skasował tego tweeta. Agnieszka Radwańska w listopadzie zeszłego roku zakończyła karierę. Jest najlepszą polską tenisistą w historii. Dotychczasowy minister Witold Bańka od stycznia będzie szefował Światowej Agencji Antydopingowej.