Federer 鈍iadomy trudnej sytuacji

Za nami pierwsze rozstrzygni璚ia w ATP Finals 2019. I pierwsze niespodzianki! W niedziel Roger Federer nie da rady Dominikowi Thiemowi. 26-letni Austriak wygra 7:5, 7:5. W poniedzia趾owy wiecz鏎 za lider rankingu Rafael Nadal zaskakuj帷o 豉two przegra z 22-letnim Alexandrem Zverevem 2:6, 4:6.

38-letni Federer po meczu przyzna, 瞠 jest w trudnej sytuacji w grupie. - Nie mog ju przegra. Teraz b璠zie jak w Wielkim Szlemie, jedna pora磬a i odpadam - stwierdzi. W kolejnym meczu zagra we wtorek z Matteo Berretinim. 23-letni W這ch nie mia wi瘯szych szans z wiceliderem rankingu Novakiem Djokoviciem. 32-letni Serb to jedyny ze starych mistrz闚, kt鏎y nie przegra jeszcze w Londynie. Berretiniego ogra g豉dko 6:2, 6:1. We wtorek zmierzy si z Thiemem, a zwyci瞛ca tego meczu b璠zie mia ju pewny awans do p馧fina逝.

Cie Nadal. Djokovi liderem?

W drugiej grupie pr鏂z Nadala i Zvereva wyst瘼uj Danii Miedwiediew i Stefanos Tsistipasa. 21-letni Grek niespodziewanie pokona o dwa lata starszego Rosjanina 7:6(5), 6:4. Niespodziewanie, bo by這 to dopiero pierwsze zwyci瘰two Tsistipasa w rywalizacji z Miedwiediewem w ich sz鏀tym meczu. Rosyjski tenisista jest wyra幡ie zm璚zony sezonem. Od Wimbledonu mia seri sze軼iu fina堯w z rz璠u, ale ostatnio odpad w halowym turnieju w Pary簑 w 1. rundzie, a w poniedzia貫k przegra z Tsistipasem.

W 鈔od 33-letni Nadal zmierzy si z Miedwiediewem, a Tsitsipas ze Zverevem. Dla Hiszpana i Rosjanina b璠zie to pojedynek o pozostanie w turnieju. Ze Zverevem Nadal zagra jedno z najs豉bszych spotka w tym roku. Ostatnio leczy kontuzj i niewykluczone, 瞠 wci捫 nie jest w najwy窺zej formie. Jego pora磬a sprawi豉, 瞠 coraz bli瞠j zako鎍zenia sezonu na pierwszym miejscu jest Djokovi, kt鏎y traci w rankingu do Nadala 600 punkt闚 (za wygranie ca貫go Turnieju Mistrz闚 jest 1500 punkt闚).