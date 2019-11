Iga Świątek ma 18 lat i ambitne plany, które konsekwentnie realizuje. Wskoczyła już nawet na chwilę do czołowej 50tki WTA. To świat, którego ciągle się uczy. Z jednej strony jest zafascynowana gwiazdami tenisa i czasami bardziej czuje się jak fanka niż tenisistka. Z drugiej szybko została dostrzeżona i doceniona. Naomi Osaka zaproponowała jej wspólny trening, trenowała także z Karoliną Woźniacką. Wciąż marzy o tym, żeby porozmawiać choć chwilę z Rafą Nadalem. Rok 2019 będzie dla niej wielkim wyzwaniem, bo musi zadbać nie tylko o poprawianie rankingu, ale także o maturę i wymarzony start na igrzyskach w Tokio. W Sportliście zdradza między innymi, który mecz był dla niej najważniejszy, co chciałaby skopiować od kilku tenisistek i w czym pomaga jej Łukasz Kubot, w którego jest wpatrzona jak w obrazek i grzecznie mówi mu "dzień dobry".

Michał Gąsiorowski, dziennikarz Sport.pl, 16 lat związany z radiem: „Sportlista" to podcast, który od dawna chodził mi po głowie. Rozmawiam w nim z ludźmi sportu o ich karierach i życiu prywatnym, ale pretekstem do kolejnych wątków są wybrane przez nich piosenki. Konkretne utwory przywołują bowiem bardzo konkretne skojarzenia. Dzięki pewnym piosenkom możemy nie tylko zobaczyć obrazy z przeszłości, ale nawet poczuć konkretne zapachy i przywołać zaskakujące uczucia.