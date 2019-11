ml2403 wczoraj Oceniono 5 razy 5

W sędziego nie rzucił ale rakieta odbita od kortu go trafiła. Nie ma to żadnego znaczenia. Sędzia ma obowiązek zakończyć mecz w wypadku jakiegokolwiek fizycznego ataku na sędziów lub kogokolwiek innego na korcie lub poza nim. Były już takie wypadki, że zezłoszczony zawodnik uderzył piłkę, a ta trafiła chłopca do podawania piłek lub kogoś na trybunie i było po meczu i nie ma zmiłuj się. Nawet Djokoviciovi trafiła się taka sytuacja gdy po złym zagraniu machnął z wściekłością rakietą, a ta wypadła mu z ręki i gdyby sędzia liniowy się nie uchylił to by go trafiła. Serb miał szczęście bo dostał tylko upomnienie, a gdyby sędzia oberwał to musiałby być zdyskwalifikowany.