Szwajcar Roger Federer (3. ATP) nie miał najmniejszych problemów z awansem do ćwierćfinału US Open. Były lider rankingu ATP pokonał Belga Davida Goffina (15. ATP) 6:2, 6:2, 6:0. Spotkanie to trwało zaledwie godzinę i 22 minuty. W meczu o półfinał Federer zmierzy się z Grigorem Dimitrowem (78. ATP). Bułgar w 4. rundzie wyeliminował Australijczyka Alexa De Minaura (38. ATP) 7:5, 6:3, 6:4. Rundę wcześniej z kolei Dimitrow pokonał Kamila Majchrzaka.

Z US Open odpadł także Nick Kyrgios (30. ATP). Kontrowersyjnego Australijczyka pokonał Rosjanin Andriej Rublow (43. ATP) 7:6(5), 7:6(5), 6:3.

Serena Williams w ćwierćfinale US Open

Do najlepszej "osemki" turnieju pań awansowała Serena Williams (8. WTA). Amerykanka łatwo pokonała Petrę Martić 6:3, 6:4. Chorwata prowadzona jest przez polską trenerkę, Sandrę Zaniewską. W ćwierćfinale Williams zagra z Qiang Wang (18. WTA). Chinka w 4. rundzie ograła wiceliderkę światowego rankingu, Australijkę Ashleigh Barty 6:2, 6:4.