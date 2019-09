Fibak o Świątej:

Novak Djoković awansował w piątek do 4. rundy US Open. Serbski tenisistka pokonał Amerykanina Denisa Kudlę 6:3, 6:4, 6:2. Przed rozpoczęciem meczu doszło do kłótni między Djokoviciem, a jednym z kibiców.

Novak Djoković wściekły na kibica

Podczas rozgrzewki lider światowego rankingu ćwiczył serwis, gdy jeden z fanów krzyknął coś w jego kierunku. Serb odwrócił się i podszedł do trybun, a następnie zaczął rozmawiać z kibicem. - Znajdę cię. Zaufaj mi, przyjdę i cię znajdę - powiedział Djoković, który był wyraźnie podirytowany. Nie wiadomo, co dokładnie widz krzyknął do serbskiego tenisisty. Prawodpodobnie chciał go zdekoncentrować. Djoković wrócił po chwili do rozgrzewki, a następnie łatwo pokonał swojego rywala.

W niedzielę w walce o ćwierćfinał lider rankingu ATP zmierzy się w hitowym spotkaniu ze Stanem Wawrinką.