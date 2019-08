Hurkacz o przyszłości:

Najpierw Łukasz Kubot w parze z Marcelo Melo awansowali do 2. rundy US Open. Polsko-brazylijski debel pokonał duet Denys Mołczanow (Ukraina) - Artem Sitak (Nowa Zelandia) 6:2, 6:4. Kubot i Melo w pełni kontrowali ten mecz. W następnej rundzie nowojorskiej imprezy zmierzą się z czesko-hiszpańską parą Jan Kovalik - Albert Ramos-Vinolas. Kubot i Melo przybyli na US Open w świetnej formie. Kilka dni temu wygrali turniej w Wiston-Salem - ten sam, w którym w rywalizacji singlistów triumfował Hubert Hurkacz.

Kolejne dobre wiadomośći dla polskich kibiców to zwycięstwo deblowe Alicji Rosolskiej. Polka w parze z Chinką Shuai Peng pokonały debel Darija Jurak (Chorwacja) - Maria Jose Martinez Sanchez (Hiszpania) 6:1, 6:4. Nieznane są jeszcze kolejne rywalki Rosolskiej i Peng w rywalizacji deblistek.

Magda Linette i Iga Świątek sprawiły wielką niespodziankę

Najwięcej radości sprawiły nam zaś Magda Linette i Iga Świątek, które pierwszy raz zagrały razem debla. Polska para trafiła w 1. rundzie US Open na bardzo mocne rywalki - 57. deblistkę świata Bethanie Mattek-Sands i 27. deblistkę świata Coco Vandeweghe. Amerykanki łatwo wygrały pierwszego seta 6:3. W drugim jednak dały się zaskoczyć naszym tenisistkom, które także triumfowały 6:3.

O wszystkim zadecydowała trzecia partia, która była bardzo zacięta. Przy stanie 5:4 tenisistki z USA miały dwie piłki meczowe. Polki jednak obroniły się, następnie przełamały rywalki i zamknęły seta w stosunku 7:5. To duża niespodzianka, biorąc pod uwagę, że Świątek nie jest nawet klasyfikowana w rankingu deblistek, a Linette jest dopiero 270. Nasze tenisistki postanowiły zagrać razem w US Open, by sprawdzić swoje możliwości przed przyszłorocznymi igrzyskami w Tokio, gdzie chcą reprezentować Polskę w deblu.

W piątek na kortach Flushing Meadows zagrają jeszcze Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Ten pierwszy w 3. rundzie US Open zmierzy się z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Ten drugi w parze z Kanadyjczykiem Vaskiem Pospisilem zagra w 1. rundzie debla z amerykańskimi tenisistami Mike Bryan i Bob Bryan.