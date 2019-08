Hurkacz o swojej przyszłości:

Gael Monfils nie miał najmniejszych problemów z awansem do 3. rundy US Open. Francuz wygrał wyraźnie z Rumunem Mariusem Copilem 6:3, 6:2, 6:2. Spotkanie to trwało godzinę i 23 minuty - zaledwie tyle, biorąc pod uwagę standardy męskiego turnieju wielkoszlemowego, w którym trzeba wygrać trzy set. Mimo iż był to typowy mecz bez historii, to jednak jego zakończenie zostanie przez kibiców zapamiętane na długo.

Przy piłce meczowej Monfils postawił popisać się umiejętnościami sprawnościowymi. Wyskoczył do smecza, jak koszykarz do rzutu przy tablicy. Następnie trafił rakietą w piłkę i pełen uśmiechu padł na kort. Po tym uderzeniu wygrał całe spotkanie 3:0.

Widzowie oglądający ten pojedynek byli zachwyceni. Zagranie Francuza docenił także jego rywal. Monfils w 3. rundzie US Open zagra z Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem.